Imbarcazione in fiamme al largo di Ardea | due uomini ustionati

Un’imbarcazione si è incendiata al largo di Tor San Lorenzo, vicino alla costa di Ardea, causando ustioni a due uomini a bordo. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e li hanno trasportati in codice rosso. L’incendio si è verificato in mare, senza coinvolgimento di altre imbarcazioni o persone sulla costa. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle condizioni dei due uomini feriti.

Ardea, 18 luglio 2026 – Un’ imbarcazione ha preso fuoco al largo di Tor San Lorenzo, davanti alla costa di Ardea. Due uomini presenti a bordo hanno riportato ustioni e sono stati soccorsi in codice rosso. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando la Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto l’elicottero Drago 162. Il primo soccorso da un’altra imbarcazione. Durante la prima fase dell’emergenza, un’altra imbarcazione si è avvicinata al mezzo in fiamme per prestare assistenza. I due uomini feriti sono stati quindi trasferiti sulla barca intervenuta in loro aiuto, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il recupero con il verricello. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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