Barca a fuoco in mare paura per un incendio ad Ardea | ustionati gravemente due uomini

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono rimasti gravemente ustionati in un incendio a bordo di una barca al largo di Ardea. L’allarme è scattato subito e i soccorritori hanno riportato i feriti a terra. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Nessuna altra imbarcazione è coinvolta e non si segnalano altre persone ferite. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

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Paura in mare, dove un'imbarcazione ha preso fuoco al largo di Ardea: l'allarma scatta immediatamente e i pompieri riportano a terra i due, feriti gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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