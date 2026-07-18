Barca a fuoco in mare paura per un incendio ad Ardea | ustionati gravemente due uomini

Notizia in breve

Due uomini sono rimasti gravemente ustionati in un incendio a bordo di una barca al largo di Ardea. L’allarme è scattato subito e i soccorritori hanno riportato i feriti a terra. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Nessuna altra imbarcazione è coinvolta e non si segnalano altre persone ferite. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.