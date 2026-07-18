Due uomini sono stati recuperati in elicottero dai vigili del fuoco mentre erano a bordo di un'imbarcazione in fiamme a largo di Ardea. Sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con gravi ustioni. L’incendio si è sviluppato sabato mattina, nei pressi del litorale a sud di Roma. Non ci sono altre persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Ustionati con gravi bruciature sono ricoverati in codice rosso in ospedale. Due uomini sono stati soccorsi sabato mattina dall’elicottero dei vigili del fuoco mentre erano a bordo di un’imbarcazione in fiamme a largo di Ardea, sul litorale a sud di Roma. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia è stata allertata da alcune unità da diporto in navigazione al largo del litorale di Ardea, che avevano avvistato un'imbarcazione avvolta dalle fiamme. Ricevuta la segnalazione, sotto il coordinamento del 3° Maritime Rescue Sub Centre (Mrsc) di Civitavecchia, sono state immediatamente inviate sul posto due motovedette Sar della Guardia Costiera, provenienti dagli Uffici Marittimi di Anzio e Fiumicino, per prestare assistenza e coordinare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Barca in fiamme a largo di Ardea, due uomini ustionati ricoverati in codice rosso

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