Imballaggi scatta la stretta Ue | cosa rischiano le aziende italiane

Il 12 agosto entreranno in vigore le nuove norme del Regolamento europeo sul packaging e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Le aziende italiane dovranno adeguarsi alle disposizioni che riguardano la gestione e il riciclo degli imballaggi, con possibili sanzioni in caso di inadempienze. La normativa stabilisce requisiti più stringenti per la produzione, il riutilizzo e il riciclo dei materiali utilizzati. Le imprese hanno circa un mese per prepararsi alle nuove regole.

Roma, 18 luglio 2026 – Il conto alla rovescia è quasi terminato. Il prossimo 12 agosto entreranno in vigore le norme principali del PPWR, il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i loro rifiuti. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che andrà a colpire una filiera italiana enorme, dal valore di oltre 51 miliardi di euro. Nonostante la scadenza sia imminente, moltissime imprese si trovano ancora in forte ritardo. Il rischio? Multe salatissime che, nei casi più gravi, possono toccare i 10 milioni di euro o il 4% del fatturato aziendale. Non solo materiali: la rivoluzione è nei dati Il primo errore da non commettere è pensare che basti sostituire un materiale o alleggerire di qualche grammo una bottiglia di plastica per essere in regola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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