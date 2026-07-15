Dal 12 agosto scatta il nuovo regolamento Ue sugli imballaggi | cosa cambia davvero e cosa no

Dal 12 agosto entra in vigore il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, che modifica le norme su produzione, riciclo e riutilizzo. Si tratta di uno dei principali provvedimenti del Green Deal, mirato a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio. La normativa introduce obblighi più stringenti per i produttori e rafforza le pratiche di riciclo, senza tuttavia modificare tutte le regole precedenti. La fase di attuazione coinvolge aziende e autorità nazionali.

Il 12 agosto scattano le nuove regole previste dal Ppwr, il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Si tratta di uno dei provvedimenti più ambiziosi del Green Deal, quell’insieme di politiche proposte dall’Unione europea per ridurre l’impatto sull’ambiente e sul clima. Dopo un iter legislativo durato oltre due anni e un confronto particolarmente acceso tra governi, aziende e associazioni ambientaliste, il testo del regolamento diventa applicabile in tutti gli Stati membri Ue, Italia compresa. Cosa cambia dal 12 agosto. La data del 12 agosto potrebbe creare un equivoco. L’entrata in vigore del nuovo regolamento non significa che da un giorno all’altro spariranno le confezioni monouso in tutta Europa. 🔗 Leggi su Open.online

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