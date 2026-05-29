La Sicurezza sul lavoro non è un certificato | cosa rischiano oggi le aziende
Ogni anno in Italia, centinaia di migliaia di lavoratori si infortunano sul lavoro. Le aziende sono obbligate a rispettare norme sulla sicurezza, ma molte ancora non adottano tutte le misure richieste. La formazione dei dipendenti è spesso insufficiente e le verifiche di sicurezza vengono trascurate. La mancanza di certificazioni valide può comportare sanzioni e rischi legali, mentre il rispetto delle norme è essenziale per ridurre gli incidenti.
Sicurezza sul lavoro 2025: obblighi, rischi e formazione per le aziende italiane. La Sicurezza sul lavoro Articolo a cura di Valentina Giua Catania, 29052026 Ogni anno, in Italia, centinaia di migliaia di lavoratori si infortunano mentre svolgono il proprio lavoro. Non si tratta di fatalità. Nella maggior parte dei casi, si tratta di situazioni evitabili: rischi non valutati, procedure non applicate, formazione assente o insufficiente. I dati INAIL. Dati sulla sicurezza sul lavoro I dati INAIL riferiti al 2025 parlano chiaro: le denunce di infortunio sul lavoro hanno superato le 416.000 unità, con un lieve incremento rispetto al 2024. Ancora più preoccupante è il dato sulle malattie professionali, cresciute dell’11,3% rispetto all’anno precedente, per un totale di quasi 98. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Sicurezza sul lavoro il primo approccio con le aziende
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