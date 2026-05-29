La Sicurezza sul lavoro non è un certificato | cosa rischiano oggi le aziende

Notizia in breve

Ogni anno in Italia, centinaia di migliaia di lavoratori si infortunano sul lavoro. Le aziende sono obbligate a rispettare norme sulla sicurezza, ma molte ancora non adottano tutte le misure richieste. La formazione dei dipendenti è spesso insufficiente e le verifiche di sicurezza vengono trascurate. La mancanza di certificazioni valide può comportare sanzioni e rischi legali, mentre il rispetto delle norme è essenziale per ridurre gli incidenti.