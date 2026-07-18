Il vizio di Sea Watch | altro soccorso sospetto il giorno dopo Sono stati i migranti ad avvicinarsi
Il giorno dopo il primo intervento di Sea Watch, un secondo soccorso è stato segnalato con modalità considerate sospette. In questa occasione, i migranti si sarebbero avvicinati volontariamente alla nave di salvataggio, secondo quanto riferito. Non ci sono state azioni di soccorso ufficiali o interventi di emergenza, ma solo un avvicinamento spontaneo dei migranti, che ha sollevato dubbi tra gli osservatori.
Non solo la prima consegna dei migranti dalle mani dei trafficanti ai "soccorritori" di Sea Watch dell'11 maggio, ma pure il giorno dopo c'è almeno un secondo evento sospetto. Il 12 maggio l'Ong tedesca aveva già recuperato in mare, circa 90 migranti consegnati il giorno prima da un motoscafo dei trafficanti, come dimostra chiaramente un filmato di Frontex pubblicato dal Giornale e dal settimanale del quotidiano francese Le Figaro. Alle 6.24 del mattino, ora italiana, Sea Watch 5 segnala un'imbarcazione in vetroresina con migranti a bordo "potenzialmente in difficoltà". Alle 6.37 comunica di avere intercettato un barchino con 67 migranti. L'Ong tedesca interviene per "soccorrere" e salvarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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