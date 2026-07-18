Il vizio di Sea Watch | altro soccorso sospetto il giorno dopo Sono stati i migranti ad avvicinarsi

Notizia in breve

Il giorno dopo il primo intervento di Sea Watch, un secondo soccorso è stato segnalato con modalità considerate sospette. In questa occasione, i migranti si sarebbero avvicinati volontariamente alla nave di salvataggio, secondo quanto riferito. Non ci sono state azioni di soccorso ufficiali o interventi di emergenza, ma solo un avvicinamento spontaneo dei migranti, che ha sollevato dubbi tra gli osservatori.