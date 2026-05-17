Sea-Watch 5 | indagato il capitano dopo il soccorso di 166 migranti

Il capitano della nave Sea-Watch 5 è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver soccorso 166 migranti in mare. Le autorità hanno aperto un fascicolo per verificare le modalità di intervento delle motovedette libiche, che avrebbero aggredito la nave durante le operazioni di salvataggio. Sono stati anche approfonditi i rapporti tra le autorità italiane e l'acquisto dei mezzi utilizzati nelle operazioni di pattugliamento, con particolare attenzione al coinvolgimento del nostro paese in questa dinamica.

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