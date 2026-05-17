Sea-Watch 5 | indagato il capitano dopo il soccorso di 166 migranti
Il capitano della nave Sea-Watch 5 è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver soccorso 166 migranti in mare. Le autorità hanno aperto un fascicolo per verificare le modalità di intervento delle motovedette libiche, che avrebbero aggredito la nave durante le operazioni di salvataggio. Sono stati anche approfonditi i rapporti tra le autorità italiane e l'acquisto dei mezzi utilizzati nelle operazioni di pattugliamento, con particolare attenzione al coinvolgimento del nostro paese in questa dinamica.
? Punti chiave Come hanno fatto le motovedette libiche ad aggredire la nave?. Perché l'Italia è coinvolta nell'acquisto dei mezzi usati per l'attacco?. Chi sono i comandanti libici legati ai crimini contro l'umanità?. Cosa accadrà ai membri dell'equipaggio portati in polizia?.? In Breve Motovedrelle libiche Murzuq 662 e Ras Jadir 648 donate dall'Italia a Tripoli.. Due membri dell'equipaggio portati in polizia dopo dodici ore di perquisizione a Brindisi.. Portavoce Linardi denuncia coinvolgimento di Almasri ricercato dalla Corte Penale Internazionale.. Sea-Watch registra oltre venti indagini simili per associazione a delinquere o favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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