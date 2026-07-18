Il vizio | altro soccorso sospetto il giorno dopo Sono stati i migranti ad avvicinarsi

Da ilgiornale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giorno dopo la prima consegna dei migranti alle navi di Sea Watch, si è verificato un secondo intervento sospetto. Secondo quanto riferito, sono stati i migranti ad avvicinarsi alle imbarcazioni, anziché l’intervento di soccorso da parte di ufficiali o volontari. Questa situazione si è verificata il 12 maggio, un giorno dopo l’operazione iniziale, sollevando dubbi sulla dinamica degli interventi e sulle modalità di approccio tra migranti e soccorritori.

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Non solo la prima consegna dei migranti dalle mani dei trafficanti ai "soccorritori" di Sea Watch dell'11 maggio, ma pure il giorno dopo c'è almeno un secondo evento sospetto. Il 12 maggio l'Ong tedesca aveva già recuperato in mare, circa 90 migranti consegnati il giorno prima da un motoscafo dei trafficanti, come dimostra chiaramente un filmato di Frontex pubblicato dal Giornale e dal settimanale del quotidiano francese Le Figaro. Alle 6.24 del mattino, ora italiana, Sea Watch 5 segnala un'imbarcazione in vetroresina con migranti a bordo "potenzialmente in difficoltà". Alle 6.37 comunica di avere intercettato un barchino con 67 migranti. L'Ong tedesca interviene per "soccorrere" e salvarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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