Il vizio | altro soccorso sospetto il giorno dopo Sono stati i migranti ad avvicinarsi

Notizia in breve

Il giorno dopo la prima consegna dei migranti alle navi di Sea Watch, si è verificato un secondo intervento sospetto. Secondo quanto riferito, sono stati i migranti ad avvicinarsi alle imbarcazioni, anziché l’intervento di soccorso da parte di ufficiali o volontari. Questa situazione si è verificata il 12 maggio, un giorno dopo l’operazione iniziale, sollevando dubbi sulla dinamica degli interventi e sulle modalità di approccio tra migranti e soccorritori.