Una gatta di circa dieci anni, chiamata Lilith, è stata trovata in strada in condizioni difficili. Dopo essere stata salvata, ha mostrato un comportamento diffidente, soffocando chi si avvicinava con un soffio. Il suo muso severo nascondeva una diffidenza profonda, nata da un passato di abbandoni e cattive esperienze. Ora si trova in un rifugio, dove si cerca di abituarla alla presenza umana.

Lilith è una gatta di almeno dieci anni salvata dopo una lunga permanenza in strada, arrivata in condizioni difficili e convinta che ogni mano tesa fosse una minaccia. Secondo quanto riportato da “ La Stampa “, quando Angela, volontaria della Good Karma Pet Rescue in Florida, ha provato ad avvicinarsi per aiutarla, la sua risposta è stata immediata: un soffio. Per chi la vedeva per la prima volta sembrava una gatta arrabbiata con il mondo anche per via del suo particolare muso: una macchia di pelo grigio sotto la bocca che le dava l’aspetto di avere un piccolo broncio permanente, insieme a un segno sopra il naso che rendeva la sua espressione ancora più seria e contrariata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La storia di Lilith, la gatta dal broncio permanente: soffia contro chi prova ad avvicinarsi, ma dietro quel muso severo c’è altro

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LILITH La Prima Moglie di Adamo Prima di Eva | Mistero Biblico Proibito Rivelato in 4K

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