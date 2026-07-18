Il vino Cà Lunae conquista il premio Platino

Le Cantine Lunae hanno ricevuto il premio Platino al Decanter World Wine Awards di Londra. Il riconoscimento è stato assegnato a un vino prodotto dall’azienda, che ha ottenuto il massimo punteggio tra le degustazioni. La premiazione si è svolta durante l’evento internazionale dedicato ai vini di tutto il mondo. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per l’azienda vinicola.

Un nuovo traguardo importante per le Cantine Lunae di Paolo Bosoni che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento al Decanter World Wine Awards di Londra. Si tratta di uno dei concorsi di settore più famosi nel panorama mondiale. La giuria ha attribuito al vino rosato Mearosa la conquista della medaglia Platinum riservata a un numero limitatissimo di etichette che raggiungono i più alti livelli qualitativi. La giuria della 23^ edizione del concorso era composta da una giuria di esperti e professionisti del vino di altissimo profilo internazionale, ha visto concorrere la cifra record di oltre 18 mila vini valutati da 248 esperti tra cui 22 master sommelier e 72 masters of wine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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