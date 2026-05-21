Il Consorzio Vino Chianti alla conquista dell’Asia
Il Consorzio Vino Chianti partecipa a Vinexpo Asia, che si svolge dal 26 al 28 maggio presso il Hong Kong Convention and Exhibition Centre. La manifestazione internazionale si rivolge al settore del vino nel mercato asiatico e rappresenta un appuntamento importante per le aziende del settore. La presenza del Consorzio rientra in un programma di iniziative volte a rafforzare la presenza del Chianti in questa regione. La partecipazione si inserisce in un contesto di scambi commerciali e promozionali tra produttori e distributori.
Il Consorzio Vino Chianti partecipa a Vinexpo Asia, in programma dal 26 al 28 maggio all’Hong Kong convention and exhibition Centre, manifestazione internazionale di riferimento per il mercato asiatico del vino. Il consorzio sarà presente con uno spazio istituzionale, si spiega in una nota, dove troveranno ospitalità 19 imprese con desk individuale, un Institutional wine bar dedicato alla denominazione Chianti con 47 etichette in rappresentanza di 25 cantine del territorio, attività di degustazione rivolte a buyer, operatori Horeca, importatori, distributori e stampa specializzata internazionale. In degustazione ci saranno 66 etichette. Nell’ambito di Vinexpo Asia si terrà poi una masterclass dedicata alla denominazione, condotta da Jerry Chen, docente della scuola di formazione Asia wine service & education Centre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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