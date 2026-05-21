Il Consorzio Vino Chianti alla conquista dell’Asia

Il Consorzio Vino Chianti partecipa a Vinexpo Asia, che si svolge dal 26 al 28 maggio presso il Hong Kong Convention and Exhibition Centre. La manifestazione internazionale si rivolge al settore del vino nel mercato asiatico e rappresenta un appuntamento importante per le aziende del settore. La presenza del Consorzio rientra in un programma di iniziative volte a rafforzare la presenza del Chianti in questa regione. La partecipazione si inserisce in un contesto di scambi commerciali e promozionali tra produttori e distributori.

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