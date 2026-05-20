Il Consorzio Vino Chianti partecipa a Vinexpo Asia 2026, portando in mostra oltre cento etichette provenienti dalla regione toscana. La fiera si svolge in Asia e si rivolge a un pubblico internazionale. La presenza del consorzio rappresenta un passo importante per la promozione del vino Chianti nel mercato orientale. La partecipazione si inserisce in un piano di espansione verso i mercati asiatici, considerati fondamentali per le strategie di sviluppo delle etichette toscane.

Il mercato orientale si conferma un crocevia strategico per il futuro dell’enologia toscana. Con il chiaro obiettivo di intercettare le opportunità commerciali dell’Estremo Oriente, il Consorzio Vino Chianti si prepara a volare a Hong Kong per partecipare a Vinexpo Asia 2026, una delle rassegne fieristiche più rilevanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo. L’appuntamento andrà in scena dal 26 al 28 maggio all’interno dei padiglioni dell’ Hong Kong Convention and Exhibition Centre. La delegazione toscana si presenterà all’evento con una proposta imponente: un totale di oltre cento etichette a disposizione dei palati internazionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Consorzio Vino Chianti alla conquista dell’Oriente: oltre cento etichette in vetrina a Vinexpo Asia 2026

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Chianti conquista lAsia: successo per il Chianti Lovers Asian Tour tra Giappone e Taiwan

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