Il video che accusa i genitori di Zelensky di riciclaggio con i loghi di Euronews è un falso

Un video virale sui social mostra i genitori del presidente ucraino accusati di riciclaggio, con loghi di Euronews come sfondo. Nel filmato si afferma che sarebbero stati indagati dall’ufficio anticorruzione per movimenti di denaro illeciti sui loro conti, tra cui un accredito di 11 milioni di dollari descritto come un regalo finanziato dai contribuenti europei. Non ci sono conferme ufficiali di queste accuse.

Circola un video sui social in cui si afferma che i genitori del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbero stati indagati dalla NABU (l’ufficio anticorruzione ucraino) per movimenti di denaro illeciti sui loro conti correnti, con un “ultimo accredito” da 11 milioni di dollari descritto come un “regalo” finanziato dai contribuenti europei. Il video mostra in sovrimpressione i loghi di Euronews e del programma Europe Today. È tutto falso: il video è fabbricato, Euronews non ha mai pubblicato nulla di simile, e nessuna inchiesta della NABU sui genitori di Zelensky risulta agli atti. Cosa mostra il video e cosa afferma. Il video è comparso il 2 luglio 2026 in un post dell’account X @itsTheDr e si è diffuso rapidamente su più piattaforme. 🔗 Leggi su Open.online

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