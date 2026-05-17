Ville di lusso e riciclaggio durante la guerra | le pesanti accuse all’ex capo di gabinetto di Zelensky che scuotono Kiev
Un ex alto funzionario del governo ucraino, vicino al presidente Zelenskyy, è stato coinvolto in un’indagine di corruzione condotta da due organismi di controllo anticorruzione nazionali. Secondo le accuse, avrebbe partecipato a pratiche illegali legate all’acquisto di ville di lusso e a operazioni di riciclaggio di denaro. Le indagini sono attualmente in corso e stanno facendo scalpore nel panorama politico del Paese, suscitando numerosi approfondimenti e interrogativi sulle attività passate di questa figura pubblica.
L’ex capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelenskyy è stato indicato da due organismi di controllo anticorruzione ucraini come sospettato in una grande indagine per corruzione. Andrii Yermak è l’uomo che un tempo esercitava un’enorme influenza nella pianificazione bellica del Paese. Oggi è ufficialmente sospettato di aver preso parte a un presunto schema di riciclaggio di denaro per 460 milioni di grivne (10,5 milioni di dollari). Ad accusarlo sono l’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino e l’Ufficio del procuratore specializzato anticorruzione. 🔗 Leggi su Notizie.com
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