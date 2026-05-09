Il Leeds potrebbe trarre vantaggio dalla retrocessione del West Ham a causa della clausola di Crysencio Summerville

Il Leeds potrebbe beneficiare della retrocessione del West Ham grazie alla presenza di una clausola nel contratto di Crysencio Summerville, arrivato dal Leeds all’inizio della stagione. Recentemente, il giocatore è stato schierato in campo contro il Brentford e ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello. La situazione contrattuale di Summerville potrebbe influenzare le decisioni di mercato e le future trattative tra le due società.

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Breaking: Crysencio Summerville in azione per il West Ham contro il Brentford (foto di Justin SetterfieldGetty Images) Crysencio Summerville è arrivato al West Ham United dal Leeds United all’inizio della stagione e recentemente è stato collegato ai migliori club. Secondo un rapporto di The Telegraph, l’esterno olandese è sul radar di club di Premier League senza nome, e resta da vedere se andrà avanti in estate. Vuoi più copertura CaughtOffside? Aggiungici come a fonte preferita su Google all’elenco dei preferiti per notizie di cui ti puoi fidare Il Leed trarrà beneficio dai saldi di Crysencio Summerville?. Il Leeds United potrebbe ricevere una percentuale dei profitti del West Ham in base ad una clausola dell’accordo, e resta da vedere come si svilupperà la situazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La coppia del West Ham Bowen e Summerville potrebbe partire in estateRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Leggi anche: Crystal Palace – West Ham 0-0: resoconto, risultato e gol della retrocessione dei Wolves dalla Premier League Contenuti utili per approfondire Leeds-West Ham, il pronostico: ecco chi vincerà secondo i bookieAnche dopo la sfida con il Brentford di lunedì scorso la tendenza del West Ham di aver sempre perso in casa non è cambiata (contro le Bees è infatti finita 0-2). Un risultato che lascia gli Hammers ... corrieredellosport.it Il Leeds batte il West Ham ai rigori e conquista Wembley: giocherà la semifinale di FA Cup contro il ChelseaIl Leeds continua a sognare. I Whites battono ai rigori il West Ham, al London Stadium e conquistano la semifinale di Coppa d'Inghilterra contro il Chelsea. Il match, dopo i 120' finisce 2-2: il Leeds ... calciomercato.com