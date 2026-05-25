Ritorno di fiamma per Crysencio Summerville | la retrocessione del West Ham può cambiare lo scenario

La Roma sta considerando nuovamente l'acquisto di Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham United. Il club ha già mostrato interesse durante la precedente finestra di mercato invernale. La retrocessione del West Ham potrebbe influenzare la situazione contrattuale del giocatore. Non ci sono ancora dettagli su eventuali trattative o condizioni.

La Roma valuta nuovamente il profilo di Crysencio Summerville, esterno offensivo di proprietà del West Ham United già seguito dai giallorossi nella scorsa finestra di calciomercato invernale. L’ olandese è gradito al tecnico Gian Piero Gasperini e, dopo la clamorosa retrocessione degli Hammers in Championship, l’operazione potrebbe seriamente ritornare d’attualità. Il primo approccio al calciatore, lo scorso gennaio, era stato, infatti, prontamente respinto al mittente dagli Irons. In quel momento il West Ham, già in zona retrocessione, non aveva aperto al trasferimento, considerando Summerville uno dei giocatori più importanti della rosa. Ora, però, il contesto è diverso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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