Bologna, 18 luglio 2026 – Quando due anni fa ha letto l’annuncio sul sito di affitti e compravendite, non ha avuto dubbi, ci avrebbe provato. Allora Martina Nacchia aveva solo 24 anni, ma le sue idee erano già molto chiare: avrebbe lasciato il lavoro che le portava via troppe energie in cambio di uno stipendio basso e sarebbe diventata imprenditrice del cibo, cercando di aprire un suo posto, sogno nel cassetto da sempre. In questi due anni si è “allenata”, per così dire, facendo formazione. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacabuco-barca-chiuso-panini-pizza-ba947d2c Che coincidenza: perché l’annuncio era quello dei locali della famosa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di Martina, ristoratrice a 26 anni: “La mia pizzeria si chiamerà 84010, come il cap della Costiera Amalfitana”

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SCANDALO: ORGANIZZO UN WEEKEND ROMANTICO CON LA MIA CRUSH CIAMY MA LO SNACK CLUB ROVINA TUTTO

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