Un operaio e socialista, noto anche come vincitore di uno scudetto, era chiamato da Gianni Brera “Schopenhauer” per il suo pessimismo ironico. Brera si riferiva a una citazione del filosofo tedesco, secondo cui il dolore più grande per la perdita di un amico deriva dalla consapevolezza che qualcosa di unico e personale in ogni individuo si perde per sempre.

Gianni Brera lo chiamava Schopenhauer per quel suo pessimismo ironico. Cosa diceva il vero Schopenhauer? "Il grande dolore per la morte di un amico deriva dalla consapevolezza che in ogni individuo v’è qualcosa che è solo suo, e che va perduto per sempre". Mai più un Osvaldo Bagnoli. L’Osvaldo della Bovisa, quartiere operaio, mica il design e le fighetterie di oggi. Nell’87 Berlusconi pensò di affidargli il Milan, ma evitò: "Comunista". L’Osvaldo precisò: "Socialista come mio padre, perché di lui mi fido". Da ragazzo costruì cinture, sanitari e lavorò al tornio. Poi il calcio, a partire dal Milan, e la panchina, a partire dal Verbania. Nell’85 vince lo scudetto più assurdo della storia: il suo Verona è una favola, infatti Elkjaer segna senza una scarpa, come Cenerentola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il socialista e operaio che vinse lo scudetto: semplicemente Osvaldo

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