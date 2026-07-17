Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli | nel 1985 col suo Verona vinse lo Scudetto a Bergamo

Notizia in breve

Osvaldo Bagnoli, allenatore noto per aver guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello Scudetto nel 1985, è deceduto a 91 anni. La sua carriera include anche una vittoria nel campionato di Serie A con il club nel 1985, conquistata a Bergamo. Bagnoli è ricordato come uno dei più importanti allenatori italiani, con una carriera che si è conclusa diversi decenni fa. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio.