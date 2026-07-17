Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli | nel 1985 col suo Verona vinse lo Scudetto a Bergamo
Osvaldo Bagnoli, allenatore noto per aver guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello Scudetto nel 1985, è deceduto a 91 anni. La sua carriera include anche una vittoria nel campionato di Serie A con il club nel 1985, conquistata a Bergamo. Bagnoli è ricordato come uno dei più importanti allenatori italiani, con una carriera che si è conclusa diversi decenni fa. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio.
Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa a 91 di Osvaldo Bagnoli, uno dei più grandi allenatori della storia della Serie A, autore del miracoloso Scudetto vinto dall’Hellas Verona nel 1985. Un successo che vide il suo sigillo proprio a Bergamo. Nato a Milano Bovisa nel 1935, da giocatore è stato nella massima serie italiana per quasi vent’anni vestendo tra le altre le maglie del Milan, del Verona e dell’Udinese, prima di ritirarsi nel 1973 con il Verbania, iniziando subito la carriera da allenatore alla Solbiatese. In Serie A ci è arrivato prima con il Como, poi dopo un paio di passaggi nelle serie inferiori con Rimini, Fano e Cesena, dal 1981 ha preso la guida dell’Hellas Verona, portandolo al primo anno dalla Serie B alla Serie A. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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