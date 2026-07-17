Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli | nel 1985 col suo Verona vinse lo Scudetto a Bergamo

Da bergamonews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Osvaldo Bagnoli, allenatore noto per aver guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello Scudetto nel 1985, è deceduto a 91 anni. La sua carriera include anche una vittoria nel campionato di Serie A con il club nel 1985, conquistata a Bergamo. Bagnoli è ricordato come uno dei più importanti allenatori italiani, con una carriera che si è conclusa diversi decenni fa. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa a 91 di Osvaldo Bagnoli, uno dei più grandi allenatori della storia della Serie A, autore del miracoloso Scudetto vinto dall’Hellas Verona nel 1985. Un successo che vide il suo sigillo proprio a Bergamo. Nato a Milano Bovisa nel 1935, da giocatore è stato nella massima serie italiana per quasi vent’anni vestendo tra le altre le maglie del Milan, del Verona e dell’Udinese, prima di ritirarsi nel 1973 con il Verbania, iniziando subito la carriera da allenatore alla Solbiatese. In Serie A ci è arrivato prima con il Como, poi dopo un paio di passaggi nelle serie inferiori con Rimini, Fano e Cesena, dal 1981 ha preso la guida dell’Hellas Verona, portandolo al primo anno dalla Serie B alla Serie A. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morto l’allenatore di calcio Osvaldo Bagnoli, che nel 1985 vinse a sorpresa uno scudetto con il Verona

Leggi anche: Osvaldo Bagnoli, morto l'allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985

Temi più discussi: Il cordoglio dell'Inter per Osvaldo Bagnoli; Morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l’allenatore del Verona campione d’Italia; La FIGC piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli. Malagò: Scudetto al Verona una delle pagine più belle e sentimentali del nostro calcio; Addio a Bagnoli a 91 anni, l'uomo dello storico scudetto del Verona.

osvaldo bagnoli il mondo del calcioAddio a Osvaldo Bagnoli, il tecnico dello scudetto del Verona '85È scomparso a Verona, all'età di 91 anni, Osvaldo Bagnoli, figura leggendaria del calcio italiano e artefice dello storico Scudetto dell'Hellas Verona nella stagione 1984-85. Il decesso è avvenuto pre ... it.blastingnews.com

osvaldo bagnoli il mondo del calcioAddio a Osvaldo Bagnoli, l’uomo dai valori antichi che rinnovò il calcio italianoCon quella discrezione che era il suo marchio di fabbrica se n’è andato oggi, pochi giorni dopo il suo 91° compleanno, Osvaldo Bagnoli, l’artefice dell’impresa più improbabile nella ultracentenaria st ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web