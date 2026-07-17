Osvaldo Bagnoli morto l' allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l' Hellas Verona nel 1985

Da corrieredelveneto.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Osvaldo Bagnoli, ex calciatore e allenatore, è morto a 91 anni. Nel 1985 guidò l’Hellas Verona alla conquista del suo primo scudetto, battendo le grandi squadre del campionato. Bagnoli aveva giocato con Milan, Verona e Udinese, e allenato diverse squadre. La vittoria con l’Hellas rappresentò il primo tricolore di una squadra di provincia.

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Verona, Osvaldo Bagnoli aveva da poco compiuto 91 anni. Calciatore al Milan, Verona e Udinese, allenò molte squadre ma il suo capolavoro fu la vittoria tricolore del 1985: fu il primo scudetto di una squadra di provincia che spezzò il dominio delle grandi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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