Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri è indagato con l’accusa di aver intimidito un consigliere dell’opposizione

Il sindaco di Ferrara, appartenente alla Lega, è sotto indagine per aver accusato di aver intimidito un consigliere dell'opposizione. Le accuse specifiche nei suoi confronti riguardano comportamenti ritenuti intimidatori nei confronti di un consigliere non allineato. L'inchiesta è in corso e coinvolge elementi legati a comportamenti ritenuti lesivi della libertà di espressione politica. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità giudiziarie.

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, della Lega, è indagato con l’accusa di aver intimidito un consigliere dell’opposizione. I reati contestati sono minaccia contro corpo politico e diffamazione aggravata, e la vicenda riguarda un episodio dello scorso 27 maggio, quando il consiglio comunale di Ferrara era riunito per votare una mozione di sfiducia nei confronti di Fabbri. La mozione di sfiducia era stata promossa dopo che era emerso il coinvolgimento di Fabbri in un incidente stradale insieme all’ex assessora Francesca Salvini, che era stata trovata con un tasso alcolemico superiore a 1,5. Dell’incidente i due avevano parlato soltanto in seguito alla pubblicazione di un articolo sul giornale Estense. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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