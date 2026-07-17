Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri è indagato per il messaggio sul figlio di Anselmo

Il sindaco di Ferrara è stato iscritto nel registro degli indagati per un messaggio diffamatorio rivolto al figlio di un ex politico. L’informazione è stata confermata da fonti ufficiali. L’indagine riguarda accuse di diffamazione e minacce nei confronti di un rappresentante istituzionale. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto del messaggio o sulle eventuali conseguenze per il primo cittadino.

Ferrara, 17 luglio 2026 – Alan Fabbri, sindaco della Lega di Ferrara, è indagato per diffamazione e violenza o minaccia contro un corpo politico. Lo rende noto egli stesso in un post su Facebook spiegando di essere stato iscritto nel registro degli indagati "per il caso dell'articolo di giornale poggiato sui banchi dell'opposizione", articolo che "riportava il caso del figlio dell'avvocato Fabio Anselmo, sorpreso con un pacco contenente circa mezzo chilo di hashish proveniente dalla Spagna". La vicenda riguarda uno scontro in Consiglio comunale avvenuto a fine maggio, quando il sindaco Fabbri era chiamato a relazionare sull'incidente d'auto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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