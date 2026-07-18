Il sindaco denunciato dall’opposizione il Gip archivia il procedimento contro Vernillo
Il procedimento giudiziario nei confronti del sindaco di San Nicola Manfredi è stato archiviato. Il procedimento era stato avviato dopo una denuncia presentata dal capogruppo di opposizione, che in passato aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco. La denuncia ha portato a un’inchiesta, ma il Gip ha deciso di archiviare il caso, chiudendo così l’iter giudiziario senza ulteriori sviluppi.
Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con un’archiviazione il procedimento aperto nei confronti del sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo, finito sotto inchiesta dopo una denuncia presentata dal capogruppo di opposizione Angelo Capobianco, già vicesindaco del Comune. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, condividendo le conclusioni del pubblico ministero e della difesa del primo cittadino, rappresentata dall’avvocato Vittorio Fucci. La vicenda trae origine da una seduta del Consiglio comunale nel corso della quale, secondo quanto sostenuto nella denuncia presentata da Capobianco, il sindaco avrebbe assunto un comportamento non imparziale durante i lavori dell’assemblea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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