Il sindaco denunciato dall’opposizione il Gip archivia il procedimento contro Vernillo

Notizia in breve

Il procedimento giudiziario nei confronti del sindaco di San Nicola Manfredi è stato archiviato. Il procedimento era stato avviato dopo una denuncia presentata dal capogruppo di opposizione, che in passato aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco. La denuncia ha portato a un’inchiesta, ma il Gip ha deciso di archiviare il caso, chiudendo così l’iter giudiziario senza ulteriori sviluppi.