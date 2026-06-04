Il gip di Firenze ha archiviato tutte le accuse nei confronti di Dell’Utri nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi mafiose del 1993. La decisione riguarda anche le accuse rivolte a Berlusconi. La chiusura delle indagini si riferisce ai presunti mandanti occulti coinvolti nelle esplosioni. Nessuna ulteriore azione legale è stata intrapresa contro i due imputati nel procedimento.

Si chiude con l’archiviazione di tutte le accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri l’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. A disporla è stata il gip del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che non ha ravvisato “elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e, quindi, Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”. Secondo quanto si apprende, il decreto di archiviazione è stato firmato il 15 gennaio scorso. L’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Firenze sulle stragi mafiose del 1993, avvenute a Firenze, Milano e Roma, vedeva coinvolti Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Stragi di mafia del 1993, il gip di Firenze archivia tutte le accuse contro Dell’Utri e Berlusconi

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