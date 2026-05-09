Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare le accuse di diffamazione mosse contro l’associazione Altra Benevento in relazione a una querela presentata da Tecnobios. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le prove e le contestazioni, portando alla definitiva chiusura del procedimento giudiziario. La vicenda riguarda una serie di contestazioni legate a dichiarazioni pubbliche fatte dall’associazione.

Tempo di lettura: 4 minuti P rosciolta Altra Benevento dalla accusa di diffamazione ai danni della Tecnobios. Le querele servono soprattutto a spaventare i giornalisti che non hanno il coraggio neppure di dare solidarietà a l loro collega, Jonathan Checola, recentemente minacciato. Il G iudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, dott. Salvatore Perrotta con Ordinanza del 9 aprile h a definitivamente archiviato l’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Benevento nel 202 0 per la presunta diffamazione di Altra Benevento ai danni di Pie ro Porcaro, titolare del laboratorio Tecnobios, e dalla moglie Maria Carmela Mignone, socia della stessa società e all’epoca assessore al Comune di Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Querele temerarie contro Altra Benevento: il GIP archivia tutto

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Libertà d’informazione, delegazione per il monitoraggio di nuovo ignorata dal governo. Rai, querele temerarie e spionaggio: le raccomandazioniSono ritornati in Italia dopo due anni per parlare dello stato della libertà di informazione nel Paese e, di nuovo, il governo ha preferito non...

Querele temerarie, tempo scaduto: l’Italia non ha recepito la direttiva Ue. Le associazioni scrivono a NordioTempo scaduto, l’Italia è ufficialmente in ritardo nel recepimento della direttiva Ue contro le querele temerarie.

Aggiornamenti e dibattiti

Querele temerarie, tempo scaduto: l’Italia non ha recepito la direttiva Ue. Le associazioni scrivono a NordioIl governo non ha rispettato la scadenza dei due anni per recepire la legge europea in memoria di Daphne Caruana Galizia e che tutela dalle azioni legali. La portavoce della rete CASE: Grave ritardo ... ilfattoquotidiano.it

Sulle querele temerarie la mossa del Governo, ma è subito polemicaSulle querele temerarie arriva la mossa del Governo. Ma è subito polemica. Con un emendamento alla legge di delegazione europea presentato in commissione Affari europei della Camera, l’Esecutivo ha ... ilsole24ore.com