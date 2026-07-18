Dal 22 al 26 luglio, nel parco della Chiavica di Mordano, si svolge la 32ª edizione di ‘Rock a tutta birra’. L’evento dura cinque giorni e offre musica dal vivo e degustazioni di birra, con ingresso gratuito. Si respira un’atmosfera ispirata all’Oktoberfest, con stand dedicati ai sapori tradizionali e concerti di artisti locali e nazionali. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si prevede una grande affluenza di pubblico.

Mordano, 18 luglio 2026 – Cinque giorni di gusto e musica al parco della Chiavica di Mordano per l’edizione numero 32 di ‘Rock a tutta birra’. Dal 22 al 26 luglio, con entrata libera, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel circondario imolese tra fiumi di birra, atmosfere bavaresi e spettacoli di qualità. Un sogno partito nel lontano 1992, e cresciuto nel tempo grazie all’impegno di un bel gruppo di volontari (oggi almeno una settantina di persone con tantissimi giovani, ndr), accomunati da passione e voglia di divertimento. Stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 con un menù da leccarsi i baffi tra primi piatti della tradizione romagnola e alcune delle proposte tipiche in chiave Oktoberfest come stinco di maiale con patate, wurstel e brezel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di ‘Rock a tutta birra’: musica e sapori da Oktoberfest. Si accende il parco della Chiavica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sasso Marconi a tutta birra sassofest 16 07 2026

Notizie e thread social correlati

A Tagliata di Cervia si fa festa con i Margò80: musica, birra e sapori romagnoliSabato 30 maggio, a Tagliata di Cervia, si è svolta una serata organizzata dalla Proloco Riviera dei Pini con i Margò80.

Birra, selvaggina e musica: il weekend tra sapori e arte a ForlìNel weekend, a Forlì, si può visitare l'Archivio cittadino, dove sono aperti i depositi.

Temi più discussi: Il ritorno di Piazzetta d’Autore: tre serate tra cantautorato e rock; Rolling Stones. L’eterno ritorno degli ultimi madrelingua del rock; Ritmo Tribale – intervista a Andrea Scaglia: identità, ritorno sul palco e nuovi brani; Travolgenti Litfiba, il ritorno dei re: Siamo la potente energia del rock.

qualcuno è mai andato in andata e ritorno da sp per il rock in rio? reddit

il 15 Luglio 1977 gli Yes pubblicano Going for the One, il loro ottavo album album in studio e quello che vede il ritorno di Rick Wakeman alle tastiere. L’album raggiunse la prima posizione nelle classifiche del Regno Unito e l'ottava nella Billboard 200 statunit x.com

Il ritorno dei Karma: Dopo 30 anni abbiamo la giusta distanza, siamo pronti per nuova musicaDavid Moretti, frontman di una delle band simbolo degli albori del rock alternativo italiano: C’è chi ci segue da sempre, ma anche chi ci ha scoperti adesso. Sentiamo grande affetto attorno a noi ... msn.com

Il ritorno di Mannarino al Rock in Roma (photogallery)Mannarino è ritornato a calcare il palco del Rock In Roma con l’unica tappa ... msn.com