A Tagliata di Cervia si fa festa con i Margò80 | musica birra e sapori romagnoli

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, a Tagliata di Cervia, si è svolta una serata organizzata dalla Proloco Riviera dei Pini con i Margò80. L’evento ha visto musica dal vivo, degustazioni di piatti tradizionali romagnoli e consumo di birra, con l’obiettivo di inaugurare l’inizio dell’estate. La manifestazione si è svolta all’aperto, sotto le stelle, attirando un pubblico di residenti e visitatori. La serata ha combinato intrattenimento, cibo e socialità.