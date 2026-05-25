A Tagliata di Cervia si fa festa con i Margò80 | musica birra e sapori romagnoli

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 30 maggio, a Tagliata di Cervia, si è svolta una serata organizzata dalla Proloco Riviera dei Pini con i Margò80. L’evento ha visto musica dal vivo, degustazioni di piatti tradizionali romagnoli e consumo di birra, con l’obiettivo di inaugurare l’inizio dell’estate. La manifestazione si è svolta all’aperto, sotto le stelle, attirando un pubblico di residenti e visitatori. La serata ha combinato intrattenimento, cibo e socialità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 30 maggio la Proloco Riviera dei Pini accende l’inizio dell’estate con una serata tutta da vivere tra musica dal vivo, cucina romagnola e divertimento sotto le stelle. Presso la Casina della Proloco, a Tagliata di Cervia, arrivano infatti i Margò80, una delle band più amate della Riviera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bagnatica si riaccende con “Strade in Festa 2026”: musica, sapori e identità nel cuore del paeseSabato 9 maggio 2026, il centro di Bagnatica si anima nuovamente con la seconda edizione di “Strade in Festa”.

Leggi anche: Modigliana si tinge di rosso: torna "Sangiovese in Festa" tra musica, arte e sapori

Temi più discussi: Cervia si tinge di rosa: tutto pronto per la partenza della 9a tappa del Giro d’Italia; Giornata di eventi. Partenza del Giro d’Italia e Sposalizio del mare; La 'città del sale' si tinge di rosa: tutti i preparativi e le modifiche alla viabilità a Cervia; Bandiera Blu 2026, torna Rimini: ecco dove andare al mare con i bambini.

tagliata di cervia a tagliata di cerviaGiro d’Italia a Cervia domenica 17 maggio: strade chiuse e modifiche alla viabilitàCervia si prepara ad accogliere la partenza della nona tappa del 109° Giro d’Italia, in programma domenica 17 maggio con arrivo a Corno alle Scale, ... ravennanotizie.it

Spettacoli di burattini di Vladimiro Strinati al via stasera a TagliataAnche per l’estate 2025 torna a Cervia l’attesa rassegna estiva di burattini di Vladimiro Strinati. Il programma di quest’anno si apre oggi con lo spettacolo inaugurale Il castello degli spaventi, ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web