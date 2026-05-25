A Tagliata di Cervia si fa festa con i Margò80 | musica birra e sapori romagnoli
Sabato 30 maggio, a Tagliata di Cervia, si è svolta una serata organizzata dalla Proloco Riviera dei Pini con i Margò80. L’evento ha visto musica dal vivo, degustazioni di piatti tradizionali romagnoli e consumo di birra, con l’obiettivo di inaugurare l’inizio dell’estate. La manifestazione si è svolta all’aperto, sotto le stelle, attirando un pubblico di residenti e visitatori. La serata ha combinato intrattenimento, cibo e socialità.
Sabato 30 maggio la Proloco Riviera dei Pini accende l’inizio dell’estate con una serata tutta da vivere tra musica dal vivo, cucina romagnola e divertimento sotto le stelle. Presso la Casina della Proloco, a Tagliata di Cervia, arrivano infatti i Margò80, una delle band più amate della Riviera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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??? PINARELLA, TAGLIATA E CERVIA MERITANO PIÙ ATTENZIONE ??? Da candidata della lista civica Cervia Più, sento il dovere di parlare di una situazione che residenti e turisti vivono ogni giorno: lo stato disastroso di strade e marciapiedi. A facebook
É nato prima il cringe su LinkedIn o il LinkedIn cringe? reddit
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