Nel weekend, a Forlì, si può visitare l'Archivio cittadino, dove sono aperti i depositi. Si svolge anche un percorso di 11 km tra letture e musica, offrendo un’esperienza tra arte e cultura. Durante l’evento, vengono proposti anche momenti dedicati a birra, selvaggina e musica dal vivo.

Cosa si può scoprire visitando i depositi dell'Archivio di Forlì?. Dove si svolge il percorso di 11 km tra letture e musica?. Come possono i bambini connettersi con l'ambiente attraverso il cinema?. Quali piatti tipici caratterizzano la Festa Selvaggia di Corniolo?.? In Breve Festa Be(er) Different a Civitella di Romagna venerdì e sabato in Piazza Matteotti. Nona edizione Festa Selvaggia a Corniolo con cene sabato e pranzi domenica. Mostra Predappio 100 celebra il centenario della fondazione città 1925-1929. Sentiero del Cantico a Modigliana prevede percorso di 11 km con cinque tappe. Tra sapori di selvaggina e note barocche: il programma per il fine settimana a Forlì e dintorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Birra, selvaggina e musica: il weekend tra sapori e arte a Forlì

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