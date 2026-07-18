A partire dal primo settembre 2026, Alessio Vannetti assumerà il ruolo di CEO di La Perla. La società è stata recentemente acquisita da Luxury Holdings LLC. Vannetti è stato scelto per guidare il rilancio del marchio, che ora si prepara a una nuova fase di sviluppo. La nomina è stata annunciata ufficialmente, con il manager che entrerà in carica tra circa un anno.

Un nuovo capitolo per La Perla che, dopo l’acquisizione da parte di Luxury Holdings LLC, ha dato l’incarico di CEO al manager Alessio Vannetti. Si tratta di un nuovo ruolo per il manager, che prenderà l’incarico a partire dal prossimo 1° settembre 2026. La storica società sta iniziando a rendere pubblici i primi passi del nuovo progetto a lungo termine per riacquisire visibilità. Era il progetto voluto dallo stesso Vannetti con gli azionisti di riferimento Kirsten e Peter Kern sin dall’inizio dell’anno. Alessio Vannetti è il nuovo CEO di La Perla. Nel frattempo Paolo Vannucchi, ex chief executive officer dalla riapertura dell’Atelier di Bologna nel dicembre scorso, cambierà invece ruolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il rilancio di La Perla passa per l’arrivo di Alessio Vannetti

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