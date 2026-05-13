Il 13 maggio 2026 a Bologna è stato presentato un nuovo francobollo dedicato a La Perla, il marchio di lingerie di lusso che ha ripreso le attività nel giugno del 2025 dopo l’acquisizione da parte di un imprenditore americano. Il ministro Urso ha commentato l’iniziativa come un modo per celebrare il rilancio del marchio storico. L’evento si è svolto nel contesto di un’annunciata campagna di valorizzazione del settore moda.

Bologna, 13 maggio 2026 - Un francobollo dedicato a La Perla, il marchio di lingerie di lusso ripartito nel giugno del 2025 dopo l'acquisizione da parte dell'americano ex ceo di Expedia Peter Kern. Una vertenza lunga, che si è chiusa con le 'perline' che finalmente sono rientrate nella sede di via Mattei a Bologna. Per celebrare questo momento e il marchio come simbolo del Made in Italy, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha creato questo nuovo simbolo. La vignetta riproduce un raffinato corsetto. La vignetta riproduce un raffinato corsetto, realizzato con maestria artigianale, emblema della tradizione sartoriale della celebre maison, da sempre icona di lusso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il francobollo dedicato a La Perla, il ministro Urso: “Così celebriamo la gioia per il rilancio del marchio storico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Emesso un francobollo dedicato al terremoto del FriuliROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 6 maggio, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla...

Acea, arriva il riconoscimento del marchio storico di interesse nazionaleAcea ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un riconoscimento che valorizza la continuità, la...

Argomenti più discussi: Francobollo dedicato a La Perla; Corsetto di marca.

La Perla celebrata dal MIMIT con un francobollo x.com

Spiegami perché dovrei giocare il tuo mazzo a premio singolo reddit

Il francobollo dedicato a La Perla, il ministro Urso: Così celebriamo la gioia per il rilancio del marchio storicoRiproduce un raffinato corsetto con l’iconico logo nella parte superiore. E la lingerie è tornata anche da Harrods a Londra con un evento speciale durato fino al 10 maggio, che ha celebrato le artigia ... ilrestodelcarlino.it

Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy francobollo dedicato a La PerlaOggi 13 maggio 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy de ... rietinvetrina.it