Da Colle a La Perla Alessio Vannetti è il nuovo ceo

Alessio Vannetti è il nuovo amministratore delegato di La Perla, azienda di moda e lingerie con sede a Bologna. Originario di Colle, Vannetti assumerà il ruolo dal primo settembre, con l’incarico di guidare la direzione strategica e lo sviluppo del marchio. La nomina avviene in un periodo di cambiamenti per l’azienda, che si prepara a una nuova fase di crescita.

Un colligiano alla guida di La Perla. Alessio Vannetti è il nuovo amministratore delegato della storica maison bolognese del lusso e dal primo settembre sarà chiamato a guidare una nuova fase di sviluppo del marchio. Una nomina di grande prestigio che porta il nome di Colle ai vertici di uno dei settori nei quali l’Italia continua a essere riconosciuta nel mondo: quello dell’eccellenza manifatturiera e della moda. Per Vannetti si tratta dell’approdo a un nuovo capitolo di una carriera costruita nelle più importanti realtà del lusso internazionale. Un percorso iniziato tra Prada e Zegna e proseguito in Gucci e Valentino, proprio negli anni delle loro trasformazioni più significative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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