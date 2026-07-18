Il 4 ottobre, la federazione IBFA conferirà un riconoscimento a un atleta pratese. La premiazione si terrà a Pomezia. Tra il 2020 e il 2021, durante la pandemia, l’atleta ha ottenuto numerosi successi in competizioni internazionali di bodybuilding in Italia. In quell’anno, ha conquistato vittorie e piazzamenti sul podio, nonostante le difficoltà legate alla pandemia.

Tra il 2020 ed il 2021, in piena pandemia quando il mondo dello sport veniva messo a dura prova fra cancellazioni e rinvii, aveva fatto incetta di vittorie e piazzamenti sul podio in competizioni internazionali di bodybuilding svoltesi in tutta Italia. In quel periodo era riuscito a vincere una competizione anche in Messico, dove si era trasferito per qualche mese. Per non dimenticare il titolo di campione del mondo del circuito "Asi Coni", agguantato circa un triennio fa, Ed anche alla luce di quei successi, oltre che per l’impegno mostrato nella disciplina degli ultimi anni, Niccolò Meoni sarà premiato il prossimo 4 ottobre a Pomezia dalla federazione IBFA, una delle più prestigiose per quel che riguarda il bodybuilding. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il prossimo 4 ottobre il riconoscimento all’atleta pratese dalla federazione IBFA: "Questo sport palestra di vita eccezionale». Il bodybuilder Meoni premiato a Pomezia

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