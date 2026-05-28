Ludovico Einaudi premiato al McKim Medal Gala 2026 | Questo riconoscimento mi ricorda quanto sia importante continuare a coltivare quello spirito di libertà ricerca con il solo scopo di perseguire il pensiero la bellezza e l’immaginazione

Da vanityfair.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il McKim Medal Gala 2026, tenutosi a Villa Aurelia a Roma, un compositore è stato premiato con la medaglia. Nel suo discorso ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo lo spirito di libertà e ricerca, puntando alla valorizzazione del pensiero, della bellezza e dell’immaginazione. L’evento è stato organizzato dall’American Academy in Rome e si è svolto in una location di rilievo.

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Al centro dell'evento, presieduto quest'anno dalla Gala Chair Eugenia D'Aurelio, il conferimento della McKim Medal (disegnata dall'artista Cy Twombly e realizzata da BVLGARI), a Ludovico Einaudi, un riconoscimento dedicato a personalità che incarnano il dialogo culturale tra Italia e Stati Uniti. Il compositore e pianista, tra gli artisti più talentuosi al mondo, ha reso ancora più magica l'atmosfera del Gala con una speciale esibizione al piano nel corso della serata. «La sua musica riesce a parlare al mondo con profondità e delicatezza rare; crea ponti tra emozione e pensiero, tra silenzio e memoria», ha commentato la Gala Chair Eugenia D'Aurelio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Ludovico Einaudi premiato al McKim Medal Gala 2026: «Questo riconoscimento mi ricorda quanto sia importante continuare a coltivare quello spirito di libertà, ricerca con il solo scopo di perseguire il pensiero, la bellezza e l’immaginazione»
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