Efeso la sentenza sul femminicidio attesa il prossimo 5 ottobre

Il prossimo 5 ottobre è prevista la decisione della Corte d’Assise riguardo al processo contro un autotrasportatore che il 13 agosto scorso ha ucciso a coltellate la moglie durante un soggiorno in una villa sulla Foce. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario per femminicidio. La sentenza rappresenta il passo conclusivo di un procedimento che si è svolto negli ultimi mesi.

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Potrebbe arrivare il prossimo 5 ottobre la sentenza del processo in Corte d’Assise a carico di Umberto Efeso, l’autotrasportatore che lo scorso 13 agosto uccise a coltellate la moglie Tiziana Vinci in una villa alla Foce. Ieri, la presidente Marta Perazzo ha fissato la data della discussione in cui pm, parti civili e difesa trarranno le proprie conclusioni, prima del giudizio finale. Ieri, la penultima udienza: la prossima è prevista il 14 settembre, quando saranno sentite le psichiatre forensi Laura Ghiringhelli e Marina Carla Verga, incaricate della perizia su Umberto Efeso. Ieri, in Corte d’Assise hanno sfilato gli amici e i colleghi di lavoro di Efeso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Efeso, la sentenza sul femminicidio attesa il prossimo 5 ottobre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morta dopo tre interventi di chirurgia in un giorno, a ottobre la sentenzaTempo di lettura: < 1 minutoE’ attesa per il prossimo 2 ottobre la sentenza del tribunale di Torre Annunziata sul decesso di Valeria Cella, la mamma... Femminicidio Francesca Deidda, confermato l’ergastolo per il marito Igor Sollai: la sentenza a CagliariÈ stata confermata in Appello la condanna all'ergastolo per Igor Sollai, il 43enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di... Sentenza di un tribunale tedesco, Ora basta: aumenta la pressione per sbloccare i piani sul climaGiovedì 29 gennaio, il Tribunale amministrativo federale a Lipsia ha respinto il ricorso del governo contro una sentenza del 2024 che aveva rilevato come il programma climatico 2023 della Germania non ... it.euronews.com La sentenza sul lavaggio delle divise: Seimila euro a ogni dipendente per aver pagato di tasca propriaScoppia il caso delle divise sporche. Una vicenda che per anni era rimasta confinata nei corridoi degli operatori di Malpensa tra lamentele soffuse e proteste inascoltate, e che oggi si trasforma in ... ilgiorno.it