L’edizione 2026 di Riccione Estate Danza si è conclusa con il DanceXperience e il Premio Carla Fracci in piazzale Roma. La manifestazione, alla sua diciottesima edizione, si è svolta in cinque giorni e ha visto la partecipazione di oltre 700 ballerini.

Riccione, 18 luglio 2026 – Con il DanceXperience e il Premio Carla Fracci in piazzale Roma a Riccione, si è conclusa la XVIII edizione di Riccione Estate Danza 2026, cinque giorni di spettacoli, performance e formazione, che hanno coinvolto oltre 700 ballerini. In primo piano il Premio Carla Fracci al Talento, nato per valorizzare le nuove generazioni di danzatori. E’ stato conferito a Nicholas Basili, premiato dalla giuria composta da due autentiche icone della danza italiana, Luciana Savignano e Giuseppe Picone, che hanno messo la loro esperienza e autorevolezza al servizio dei giovani talentuosi. Tra i finalisti anche Greta Zavoli, Dalia Casali, Alice Maggetto, Caitlin Pompili, Claudio Apice, Elisa Peroni con esibizioni di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Premio Carla Fracci’ chiude Riccione estate Danza

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