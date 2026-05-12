Ana Carla Maza, violoncellista, cantante e compositrice cubana, ha affermato che il suo violoncello esprime emozioni di libertà attraverso musica che canta, danza e narra. Considera la musica un linguaggio universale, strettamente connesso alla filosofia, capace di comunicare con chiunque desideri ascoltare, al di là di differenze culturali e storiche. La sua visione si riflette nelle sue composizioni e nelle esibizioni dal vivo.

Per Ana Carla Maza, violoncellista, cantante e compositrice cubana, la musica è un linguaggio universale, profondamente legato alla filosofia, che sa parlare a chiunque voglia ascoltare, indipendentemente dalle differenze culturali e storiche. Per questo, Ana Carla Maza ha portato il suo talento in oltre 25 Paesi con più di 400 concerti, esibendosi in festival e club prestigiosi come Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival e Blue Note Milano, condividendo il palco con leggende come Chucho Valdés e affermandosi come una delle voci più originali della scena internazionale. Il suo ultimo album s'intitola...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ana Carla Maza: “Il mio violoncello canta, danza e racconta la libertà”

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