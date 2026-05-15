Nel nuovo album di Harry Styles, intitolato Kiss All The Time, Disco Occasionally, è presente una canzone intitolata Carla’s Song. Il brano fa parte della tracklist completa resa disponibile di recente. Tra le altre canzoni, compare un titolo con un nome femminile, ma non sono stati forniti dettagli sul significato o sull’identità di Carla. Il disco è ora accessibile in toto, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare tutte le tracce del progetto.

E a proposito di storie personali, anche questa volta, dopo Matilda, spunta un altro nome femminile: Carla. Una delle tracce del disco si intitola infatti Carla’s Song, ovvero «la canzone di Carla». Fan e nuovi ascoltatori si sono chiesti subito chi fosse questa misteriosa Carla e perché Styles le avesse dedicato un brano. Spesso la popstar, come molti suoi colleghi, preferisce mantenere un certo riserbo su queste ispirazioni, lasciando un alone di mistero o proteggendo l’identità delle persone coinvolte. Questa volta, però, Harry non ha avuto problemi a raccontare qualche dettaglio in più. Carla non è un personaggio inventato, tantomeno un soprannome o un alter ego: è il nome reale di una sua cara amica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry Styles: Carla’s Song è un brano del nuovo album, ma chi è Carla?

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Harry Styles - Carla's Song | Piano Tutorial

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