Il PianoTerra da custodire | una cena contro la privatizzazione
Il 28 luglio si svolgerà una cena al PianoTerra delle Case del Sole, promossa dall’associazione Via Milano 46 e altre realtà. L’evento mira a sensibilizzare sulla tutela dello spazio, considerato un bene comune. La serata rappresenta un’occasione per opporsi alla privatizzazione di questa struttura. La partecipazione è rivolta a chi intende sostenere la conservazione del luogo come spazio pubblico e condiviso.
L’Ultima Cena? L’associazione Via Milano 46, e molte altre realtà, sperano di no. Per questo l’appello è di partecipare alla cena del 28 luglio, al PianoTerra delle Case del Sole, per difendere questo spazio bene comune. Per capire cosa sta succedendo, è bene riportare le lancette indietro a sei anni fa, quando, davanti alle Case del Sole, c’era una piazza di spaccio. In quel confine, tra un mondo di disperazione e le case popolari, una distesa di ghiaia, piena di bottiglie, siringhe e rifiuti. I molti bambini che popolano i palazzi intorno convivevano con questa situazione, non avendo altri spazi per il gioco libero. In quel contesto,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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