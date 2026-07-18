Il 28 luglio si svolgerà una cena al PianoTerra delle Case del Sole, promossa dall’associazione Via Milano 46 e altre realtà. L’evento mira a sensibilizzare sulla tutela dello spazio, considerato un bene comune. La serata rappresenta un’occasione per opporsi alla privatizzazione di questa struttura. La partecipazione è rivolta a chi intende sostenere la conservazione del luogo come spazio pubblico e condiviso.

L’Ultima Cena? L’associazione Via Milano 46, e molte altre realtà, sperano di no. Per questo l’appello è di partecipare alla cena del 28 luglio, al PianoTerra delle Case del Sole, per difendere questo spazio bene comune. Per capire cosa sta succedendo, è bene riportare le lancette indietro a sei anni fa, quando, davanti alle Case del Sole, c’era una piazza di spaccio. In quel confine, tra un mondo di disperazione e le case popolari, una distesa di ghiaia, piena di bottiglie, siringhe e rifiuti. I molti bambini che popolano i palazzi intorno convivevano con questa situazione, non avendo altri spazi per il gioco libero. In quel contesto,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il PianoTerra da custodire: una cena contro la privatizzazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Landini a Genova: firme per sanità e appalti contro la privatizzazioneA Genova è stato presentato un documento firmato da rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, che si concentra su temi come la...

Aeroporto, sindaco Trantino: "La privatizzazione è una straordinaria opportunità per il nostro territorio"Il sindaco ha dichiarato che la privatizzazione dell’aeroporto rappresenta un’opportunità per il territorio.

Argomenti più discussi: Il PianoTerra da custodire: una cena contro la privatizzazione; Sasha Stiles. Lorem Ipsum Variorum - Mostra - Milano - Palazzo Citterio; Il Museo Giovanni Fattori di Livorno riapre con un nuovo volto.

Il PianoTerra da custodire: una cena contro la privatizzazioneL’Ultima Cena? L’associazione Via Milano 46, e molte altre realtà, sperano di no. Per questo l’appello è di partecipare ... ilgiorno.it