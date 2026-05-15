Landini a Genova | firme per sanità e appalti contro la privatizzazione

A Genova è stato presentato un documento firmato da rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, che si concentra su temi come la sanità e gli appalti. Tra le richieste ci sono interventi per contrastare la privatizzazione del settore sanitario e per migliorare le condizioni dei lavoratori coinvolti nei subappalti. La questione riguarda anche l'impatto della fine dei subappalti sulla dignità dei lavoratori e il ruolo della sanità privata nel mettere in discussione il diritto alle cure.

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