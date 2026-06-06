Aeroporto sindaco Trantino | La privatizzazione è una straordinaria opportunità per il nostro territorio
Il sindaco ha dichiarato che la privatizzazione dell’aeroporto rappresenta un’opportunità per il territorio. Ha affermato che i capitali privati, più consistenti rispetto a quelli pubblici, permetteranno di modernizzare l’infrastruttura più rapidamente e di favorirne lo sviluppo in tempi brevi. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti. La dichiarazione si concentra sull’aspetto positivo della privatizzazione senza menzionare eventuali rischi o controindicazioni.
"La privatizzazione costituisce una straordinaria opportunità per il nostro territorio. I capitali privati, ben più considerevoli di quanto possa farsi finanziare la parte pubblica, accelereranno la modernizzazione della nostra infrastruttura, garantendone lo sviluppo in tempi brevi". Lo afferma. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie e thread social correlati
"La ruralità non rappresenta il passato, ma una straordinaria opportunità per il futuro dei giovani"La Romagna Rurale promuove un modello di sviluppo basato sulla qualità della vita, la ruralità e il turismo delle passioni.
"Uomo Vitruviano nelle Marche una straordinaria notizia per il territorio"A Fano, nelle Marche, è stata annunciata l’arrivo di una riproduzione dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.
Temi più discussi: Aeroporto, sindaco Trantino: La privatizzazione è una straordinaria opportunità per il nostro territorio; Aeroporto di Catania, Trantino: La privatizzazione dell'aeroporto è una straordinaria opportunità; SAC, la privatizzazione al buio finisce in Consiglio comunale: e ora Catania chiede di vedere le carte; In Consiglio comunale il futuro dell'aeroporto di Catania tra privatizzazione e richieste di garanzie.
#Privatizzazione dell'#aeroporto di #Catania, il sindaco Enrico Trantino ha diffuso la seguente nota: La privatizzazione costituisce una straordinaria opportunità per il nostro territorio. I capitali privati, ben più considerevoli di quanto possa farsi finanziare la part facebook
Aeroporto di Catania, Trantino: La privatizzazione dell’aeroporto è una straordinaria opportunitàLo ha detto il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a conclusione del dibattito in consiglio comunale sulla privatizzazione dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. ilsicilia.it
Aeroporto. Via Nova Bene il ricorso del Comune. Ora Falchi, in Regioni, dimostri di essere contro la pistaSESTO FIORENTINO - Accogliamo con favore la decisione del sindaco Damiano Sforzi e dell’amministrazione comunale di impugnare le modifiche al decreto VIA ... piananotizie.it