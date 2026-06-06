Aeroporto sindaco Trantino | La privatizzazione è una straordinaria opportunità per il nostro territorio

Notizia in breve

Il sindaco ha dichiarato che la privatizzazione dell’aeroporto rappresenta un’opportunità per il territorio. Ha affermato che i capitali privati, più consistenti rispetto a quelli pubblici, permetteranno di modernizzare l’infrastruttura più rapidamente e di favorirne lo sviluppo in tempi brevi. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti. La dichiarazione si concentra sull’aspetto positivo della privatizzazione senza menzionare eventuali rischi o controindicazioni.