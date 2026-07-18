La 'ndrangheta pedinava il pubblico ministero di Verona, Maria Beatrice Zanotti, che stava portando avanti indagini sul clan calabrese. Secondo quanto emerso, il piano per un attentato prevedeva anche l'uso di inneschi esplosivi. Le forze dell'ordine hanno scoperto che la criminalità organizzata aveva monitorato i movimenti della magistrata, ritenendola una figura scomoda per le loro attività.

Il pubblico ministero di Verona, Maria Beatrice Zanotti, dava un gran fastidio alle cosche calabresi. Stava conducendo alcune indagini sul clan dei Giardino, legati alla ‘ndrangheta, e aveva collegato estorsioni, vicende di riciclaggio e di emissioni di fatture per operazioni inesistenti in quattro diverse inchieste, identificando i responsabili a volte presenti in diverse indagini. Era diventata molto pericolosa per il proseguio delle attività illegali delle cosche. Bisognava fermarla e si sa che l’unico codice utilizzato dalla malavita organizzata è quello dell’attentato con lo scopo di intimidirla o di farla trasferire dalla città scaligera. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Il piano per l'attentato alla pm Maria Beatrice Zanotti: la 'ndrangheta la pedinava. «Avevamo preparato anche gli inneschi»

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