Un forte temporale ha causato danni a palestre e palasport, scoperchiandoli e abbattendo alcuni alberi nelle vicinanze. Il nubifragio, che si è verificato in pochi minuti, ha provocato danni strutturali ma non ha interessato la vendemmia, che è rimasta salva. La situazione si è verificata in un contesto di elevata temperatura e umidità, con temporali improvvisi che hanno colpito l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Acquattati dietro i 35 gradi di temperatura e l’afa che non fa respirare ci sono temporali che in pochi minuti scatenano la loro furia abbattendo alberi e scoperchiando tetti. Lo si è visto mercoledì e lo si è rivisto ieri mattina poco prima dell’alba, con danni soprattutto in Val Calepio e dintorni. Il nubifragio si è scatenato intorno alle 5, con 20 millimetri di pioggia in venti minuti. Nella fascia centrale della provincia sono caduti in tutto 37 millimetri ma con un’intensità di 500 millimetri orari alle 5.18; nella Bassa 12 millimetri, intensità di 212 alle 6.40; nelle valli 28 millimetri, il massimo 457 alle 5.05. La portata del Brembo è passata dagli 0,5 metri cubi al secondo delle 21 di giovedì ai 28,1 delle 6. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Il nubifragio scoperchia palestre e palasport ma salva la vendemmia: «Per noi è un sollievo»

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