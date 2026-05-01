Palestre comunali approvato l’emendamento di Cesena Siamo Noi | Più valore alle attività per persone con disabilità

Il nuovo regolamento comunale per la gestione delle palestre ha ricevuto l’approvazione di due emendamenti presentati dall’associazione Cesena Siamo Noi. Questi interventi prevedono un incremento delle attività rivolte alle persone con disabilità nelle strutture sportive comunali e provinciali. L’associazione ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, evidenziando l’attenzione rivolta a questa categoria di utenti.

Cesena Siamo Noi esprime soddisfazione per l’approvazione di entrambi gli emendamenti presentati al nuovo regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali e provinciali a disposizione del Comune di Cesena. In particolare, il gruppo civico valorizza l’approvazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Spiagge più accessibili alle persone con disabilità, la Regione stanzia un milione di euro nel messineseUn milione di euro per i comuni costieri messinesi con popolazione fino a cinquemila abitanti, una somma necessariaper consentire l'accesso al mare... Numana sempre più vicina alle persone con disabilità: arrivano le mappe tattiliNUMANA – L’Amministrazione comunale di Numana, grazie al progetto “Marche For All”, finanziato dal ministero per la Disabilità e dalla Regione...