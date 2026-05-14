Annalisa | Ma noi siamo fuoco Capitolo II – Palasport 2026 | il gran finale a Roma il 16 maggio

ANNALISA MA NOI SIAMO FUOCO “CAPITOLO II” – Palasport 2026 IL GRAN FINALE SABATO 16 MAGGIO A ROMA Dopo una partenza speciale nella sua città, per la prima volta sul palco del Palasport genovese per una data sold – out, dove l’artista è stata accolta calorosamente dal pubblico per un ritorno a casa carico di significato, “MA NOI SIAMO FUOCO Capitolo II – Palasport 2026”, la seconda parte del tour di Annalisa, dopo lo straordinario successo della prima leg, si prepara a calare il sipario con la data conclusiva di Roma sabato 16 maggio al Palazzo dello Sport. Annalisa è stata inoltre la prima donna ad esibirsi nella nuova arena di Milano: con 16. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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