Il Nicaragua rompe le relazioni diplomatiche con l’Italia | il caso Casimirri

Il Nicaragua ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l’Italia, senza che siano stati sufficienti l’appello del ministro degli Esteri e la risoluzione del Parlamento europeo riguardo al caso di una figura coinvolta in un processo di giustizia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La rottura delle relazioni si verifica in un momento di tensione tra i due paesi.

Non è bastato l’appello del ministro degli Esteri Antonio Tajani e in precedenza non è bastata neppure la risoluzione del Parlamento europeo sul caso di Alessio Casimirri. Il Nicaragua è irremovibile: non concede l’estradizione dei suoi cittadini, neppure se si tratta di un ex militante delle Brigate Rosse, condannato in Italia per il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro. (Ansa Foto) – notizie.com L’ex terrorista vive da decenni nel Paese centroamericano e la vicenda si è trasformata in un vero e proprio incidente diplomatico. Il Nicaragua infatti, ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia, definendo “ ingiustificate, aggressive e irresponsabili” le parole del capo della Farnesina, e accusandolo di aver “ insultato”, con “ arroganza europea” il Paese e le norme di rispetto tra “ popoli e governi”. 🔗 Leggi su Notizie.com

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Nicaragua rompe con l'Italia: le ragioni dello scontro

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