Il Nicaragua annuncia l’interruzione delle relazioni diplomatiche con l’Italia

“Alla luce delle dichiarazioni ingiustificate, aggressive e irresponsabili rilasciate dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Antonio Tajani, il quale ha insultato, in violazione di ogni norma di rispetto per le relazioni tra popoli e governi, con arroganza europea, il popolo e il governo del Nicaragua, quale espressione tangibile della nostra sovranità e dignità nazionale, informiamo il Governo italiano, e in particolare il Ministro Antonio Tajani, della nostra intenzione di interrompere ogni relazione diplomatica con il Governo italiano”. Lo scrive il Ministero degli Affari Esteri del Nicaragua su El 19 Digital, il mezzo di informazione ufficiale e giornale digitale di Managua. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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