Il Nicaragua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia, innescando una crisi tra i due paesi. La decisione segue le critiche di un rappresentante italiano, che ha accusato il Nicaragua di proteggere un ex membro delle Brigate Rosse condannato per l’omicidio di un ex presidente del Consiglio. La tensione tra i due governi si è intensificata negli ultimi giorni, con il paese sudamericano che ha deciso di interrompere i rapporti diplomatici.

Aria di pesantecrisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. I rapporti tra Roma e Managua, dopo anni di forte tensione, sembrano arrivati ad un punto di non ritorno, con il Paese sudamericano che ha annunciato la volontà diinterrompere le relazioni diplomatiche con la Farnesina. Come riportato dalCorriere della Sera, la scelta arriva come dura reazione all’intervento del ministro degli EsteriAntonio Tajaniche, nel corso del summit mondiale del Ppe a Madrid, ha indirizzato al Nicaraguaparole di fuoco,definendo il suo governo“estremista”ed accusandolo di continuare ad offrire protezione adAlessio Casimirri. Quest’ultimo è un ex membro del gruppo terroristico di estrema sinistraBrigate Rosse, condannato in Italia asei ergastoli per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moroe riparato nel Paese latinoamericano nel 1983 per sfuggire al carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caso Casimirri, Tajani attacca il Nicaragua: ‘Proteggete ex Br che uccise Moro’. Il Paese rompe con l’Italia

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