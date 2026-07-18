Il Napoli ha ricevuto circa 700mila euro dalla Fifa per i calciatori impegnati ai Mondiali, grazie a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Mathías Olivera e Scott McTominay. La somma lo colloca dietro a molti altri club italiani e internazionali, e non rappresenta una cifra elevata rispetto ad altri. La squadra si posiziona anche dietro al Sassuolo nella classifica delle entrate da questa fonte. La cifra si riferisce esclusivamente ai pagamenti della Fifa per i calciatori convocati.

Quanto incassano dalla Fifa i club italiani per i calciatori al Mondiale? Il Napoli è entrato in questa speciale classifica per aver incassato circa 700mila euro (691mila euro); questo grazie a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Mathías Olivera e Scott McTominay. Gli azzurri ottavi nella top 10 italiana. Insomma il Napoli non è affatto questa squadra forte che viene decantata. Il Napoli incassa dalla Fifa per i Mondiali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: A trainare il bottino sono De Bruyne e Lukaku, protagonisti del percorso del Belgio fino ai quarti e capaci di garantire oltre 205mila euro ciascuno. Più contenuto il contributo di Olivera, che con l’Uruguay ha portato nelle casse azzurre 144mila euro, mentre McTominay, eliminato nella fase a gironi con la Scozia, ha fruttato altri 136mila euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Il Napoli è così forte? Non sembra. Incassa briciole dalla Fifa per i calciatori ai Mondiali, è dietro anche al Sassuolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MCTOMINAY, FUORICLASSE (CANZONE) | CALCIO IN MUSICA

Notizie e thread social correlati

Presidenza Figc, Malagò incassa anche il sostegno di calciatori e allenatoriA meno di due mesi dall’assemblea elettiva della federazione calcistica, il presidente in carica ha ricevuto il sostegno di calciatori e allenatori.

Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran vola dalla Fifa: vertice chiave a ZurigoNelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni sulla possibilità di ripescaggio dell’Italia ai Mondiali del 2026.

Temi più discussi: De Bruyne e il ritorno a Napoli: Dopo un anno così intenso ora lasciatemi riposare...; Il Napoli ha bloccato Zeballos, ma è davvero così? Il punto della trattativa; Cardinale mi ha attaccato?: e Allegri risponde così; Peppino Di Capri, l'ultima intervista: La mia ricetta? Amore e umiltà. Non mi sono ancora stancato di cantare Champagne.

Il Napoli è così forte? Non sembra. Incassa briciole dalla Fifa per i calciatori ai Mondiali, è dietro anche al SassuoloQuanto incassano dalla Fifa i club italiani per i calciatori al Mondiale? Il Napoli è entrato in questa speciale classifica per aver incassato circa 700mila euro (691mila euro); questo grazie a Kevin ... ilnapolista.it

'L' evento del campo largo a Napoli è stato utile a capire che dobbiamo faticare. Non si va al governo se non si mangia la polvere'. Così il governatore della Campania Roberto Fico intervenendo alla tappa napoletana di Italia Innovativa, iniziativa promossa da x.com

La frequenza a Medicina è solo una formalità, puoi tranquillamente lavorare e studiare la sera reddit

Il Napoli già corre a Dimaro: Allegri prova il 4-3-3 ma lavora senza quattro giocatori importantiÈ iniziato il ritiro estivo della squadra azzurra: il nuovo allenatore fa i primi esperimenti tattici. Tanto pallone e un po' di corsa ... corrieredellosport.it