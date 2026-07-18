Il Napoli è così forte? Non sembra Incassa briciole dalla Fifa per i calciatori ai Mondiali è dietro anche al Sassuolo

Da ilnapolista.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha ricevuto circa 700mila euro dalla Fifa per i calciatori impegnati ai Mondiali, grazie a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Mathías Olivera e Scott McTominay. La somma lo colloca dietro a molti altri club italiani e internazionali, e non rappresenta una cifra elevata rispetto ad altri. La squadra si posiziona anche dietro al Sassuolo nella classifica delle entrate da questa fonte. La cifra si riferisce esclusivamente ai pagamenti della Fifa per i calciatori convocati.

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Quanto incassano dalla Fifa i club italiani per i calciatori al Mondiale? Il Napoli è entrato in questa speciale classifica per aver incassato circa 700mila euro (691mila euro); questo grazie a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Mathías Olivera e Scott McTominay. Gli azzurri ottavi nella top 10 italiana. Insomma il Napoli non è affatto questa squadra forte che viene decantata. Il Napoli incassa dalla Fifa per i Mondiali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: A trainare il bottino sono De Bruyne e Lukaku, protagonisti del percorso del Belgio fino ai quarti e capaci di garantire oltre 205mila euro ciascuno. Più contenuto il contributo di Olivera, che con l’Uruguay ha portato nelle casse azzurre 144mila euro, mentre McTominay, eliminato nella fase a gironi con la Scozia, ha fruttato altri 136mila euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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