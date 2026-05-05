Italia e ripescaggio ai Mondiali Iran vola dalla Fifa | vertice chiave a Zurigo

Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni sulla possibilità di ripescaggio dell’Italia ai Mondiali del 2026. La questione è stata al centro di un vertice a Zurigo, dove il presidente della FIFA ha affrontato diversi temi riguardanti le qualificazioni e le decisioni da prendere. Nel frattempo, l’Iran ha ottenuto il via libera dalla FIFA per partecipare alla competizione, dopo aver presentato ricorso.

(Adnkronos) – L'Italia verso il ripescaggio ai Mondiali 2026? Gianni Infantino nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la porta alla possibilità di vedere gli azzurri nella rassegna iridata in programma a partire dal prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada al posto dell'Iran, ancora impegnata nella guerra proprio con l'esercito americano e quello di Israele, ma le cose potrebbero stare molto diversamente. Secondo quanto rivelato dall'Associated Press, il presidente della Fifa ha indetto un vertice a Zurigo con la Federazione iraniana per fare il punto della situazione. L'incontro, confermato anche dal presidente federale dell'Iran, Mehdi Taj, è fissato per il prossimo 20 maggio, giorno entro cui, verosimilmente, l'Iran scioglierà le riserve su una partecipazione o meno alla spedizione americana.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Iran ai Mondiali 2026 tra tensioni e diplomazia: vertice con la FIFA a Zurigo per il verdetto finaleI dirigenti della federazione iraniana incontreranno la FIFA per definire la partecipazione al torneo negli Stati Uniti. Leggi anche: Fifa, Infantino: "Iran ai mondiali", niente ripescaggio per l'Italia. Poi il disastro diplomatico sul palco Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ripescaggio Italia ai Mondiali, Gravina: Mi sembra idea fantasiosa e vergognosa; Italia ripescata ai Mondiali 2026, che cosa c’è di vero, perché se ne parla; Mondiali, Italia ripescata: il 70% dei tifosi dice no; Italia ripescata ai Mondiali, la Rai verso il giorno della verità: l’intrigo Iran e la doccia fredda di Infantino. La scelta finale. Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran vola dalla Fifa: vertice chiave a ZurigoUn forfait a causa della guerra con gli Stati Uniti rimetterebbe in corsa gli azzurri L' Italia verso il ripescaggio ai Mondiali 2026? Gianni Infantino nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la porta ... adnkronos.com Ripescaggio Italia ai Mondiali: Gianni Infantino le prova tutteLa federazione internazionale, pur escludendo modifiche al calendario, resta in attesa di una risposta ufficiale ... sportal.it ANDREA PELLEGRINO È NEL MAIN DRAW A ROMA! Il pugliese supera Landaluce 6-3 2-6 6-2 e per la prima volta in carriera si qualifica nel tabellone principale di un Masters 1000! Ora sono 13 gli italiani in corsa agli Internazionali d'Italia - facebook.com facebook WTA Roma, Internazionali d’Italia: Talia Gibson elimina Martina Trevisan per 6-4, 0-6, 6-3 #IBI26 #5maggio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com